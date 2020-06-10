Erdoğan Yeşilyurt, Sivasspor ile nikah tazeledi

Sivasspor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Almanya doğumlu Erdoğan Yeşilyurt ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
26 yaşındaki oyuncu daha önce; Bielefeld, Duisburg ve Altınordu formalarını terletti.
Sağ kanat oyuncusu bu sezon Kırmızı-Beyazlı forma ile çıktığı 27 resmi maçta, takımına 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
26 yaşındaki oyuncu daha önce; Bielefeld, Duisburg ve Altınordu formalarını terletti.
Sağ kanat oyuncusu bu sezon Kırmızı-Beyazlı forma ile çıktığı 27 resmi maçta, takımına 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın