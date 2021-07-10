Erdoğan Yeşilyurt ameliyat edildi

Sivassporlu hücum oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt ameliyat edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Erdoğan Yeşilyurt ameliyat edildi
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10 Temmuz 2021 18:53
Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Erdoğan Yeşilyurt'un diz artroskopisi ameliyatının Acıbadem Kayseri Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ile Dr. Bertan Cengiz tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, başarılı geçen operasyonun ardından Erdoğan Yeşilyurt'un 15 gün sonra salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, üç hafta sonra da koşulara başlamasının öngörüldüğünü belirtti.

Kırmızı-beyazlı futbolcunun yaklaşık beş hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.


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