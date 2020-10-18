Erdoğan Yeşilyurt 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Demir Grup Sivasspor'da, Süper Lig'in 5. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Erdoğan Yeşilyurt'un 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Erdoğan Yeşilyurt 3 hafta sahalardan uzak kalacak
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18 Ekim 2020 20:30
Demir Grup Sivasspor'da, Süper Lig'in 5. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Erdoğan Yeşilyurt'un 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp doktoru Burak Ayyıldız, orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ayyıldız, "Oyuncumuz Erdoğan Yeşilyurt, Kayserispor maçının ikinci yarısında ayağına aldığı darbe neticesinde sakatlandı. Sağ ayak bileği dış yan bağlarında ileri seviye yırtık oluşan oyuncumuzun tedavisine başlanılmış olup, 3 hafta sonra müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

 


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