Erdoğan: 'Oyuncularıma kızamayacağım çaresizliği yaşadım'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 71-67 yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, mevcut durumlarına iyi savunma yaparak ulaştıklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Markovic, sezonun ilk yarısında sakatlıklar nedeniyle önemli sorunlar yaşadıklarını dile getirdi.Bazı maçlar öncesinde 7-8 oyuncuyla antrenman yapmak zorunda kaldıklarını hatırlatan Markovic, şöyle konuştu:"Bizim için en önemli şey, mantaliteden ödün vermemekti. Ben sezon başından beri savunma takımı olduğumuzu biliyordum. Bugünlere savunma yaparak geldik. Neticede ilk yarıda 8 galibiyet elde etmek kolay değil. Çok yetenekli oyucularımız var ama takım ruhu, bireysel başarıların önüne geçti. Her maçı farklı oyuncuların farklı yetenekleriyle kazandık. Bu da bizim için önemliydi. Sezon başında Türkiye Kupası'na katılmayı hedefliyorduk. Şimdi ise hedefimiz play-off etabına kalabilmek. Kim olduğumuzu ve gücümüzü biliyoruz. Bu doğrultuda devam edeceğiz."Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ise galibiyetinden dolayı Gaziantep Basketbol'u tebrik ederek, "Gaziantep ekibi bugün çok sert savunma yaptı. Bazı anlarda gerçekten oyuncularıma da kızamayacağım çaresizliği yaşadım. Devreyi mümkün olduğunca üst sıralarda bitirmeye çalıştık. İkinci yarı umarım ilk yarıdaki hataları tekrarlamayız. Eğer bunu yaparsak play-off hedefine ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.