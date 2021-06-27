Erdinç Sözer: "Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye yakışır"

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapan Erdinç Sözer sarı lacivertlilerle ilgili konuştu

Haber; Akşam
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Erdinç Sözer: 'Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye yakışır'
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27 Haziran 2021 09:18
Fenerbahçe'de geçen sezon Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapan Erdinç Sözer, Bild gazetesine açıklamalarda bulundu.

Sözer, "Emre bana o dönem, şampiyonluk mücadelesinde ona asistan olarak destek olup olamayacağımı sordu. Memnuniyetle kabul ettim. Sivasspor'a karşı son iç saha maçında aldığımız yenilgi bize şampiyonluğa mâl oldu. Bu gerçekten şanssızlıktı. Oyunlar çok yoğun bir seviyedeydi. Sanki her hafta kupa oyunları oynuyormuşuz gibiydi." dedi.

"İHTİYAÇ VAR"

Erdinç Sözer, "Emre ile olan işbirliği sansasyonel oldu. Mesut harika bir futbolcu ve harika, hoş bir çocuk. Bu harika kulüpteki bu deneyim için çok minnettarım. Serdar Dursun'un Fenerbahçe'yi tercih etmesini kesinlikle anlayabiliyorum. Onun adına mutluyum ve çok şey yapacağına inanıyorum. Orada böyle bir golcüye ihtiyaçları var. Serdar, Fenerbahçe'ye çok yakışıyor. Şu anda ailemle tatile gideceğim. Başka bir şey düşünmek istemiyorum." diye konuştu.




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