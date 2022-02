Erdinç Sözer: 'Hedefimiz her zaman zirve'

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta erteleme maçında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, ortaya koydukları futbol ve galibiyet için mutlu olduklarını söyledi.



Sözer, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Beklediğimiz gibi bir maç oldu, iki takımı da tebrik etmek gerek. Çok hızlı bir maç oldu. İlk yarı karşılıklı pozisyonlar oldu. Kontra ataktan Konya golü attı, devreye girdik. İkinci yarı çok büyük istekle başladık, iki çok güzel golle maçı aldık. Hedefimiz galibiyetti. Hedefimiz her zaman zirveye gitmek, bunu hafta hafta gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.



Birçok eksik oyuncuları olduğunu hatırlatan Erdinç Sözer şöyle konuştu:



"Takım olarak sahaya çıkıyoruz. Her zaman tek tek oyuncular üzerinden oyuna bakmıyoruz. bir aile gibi sahaya çıkıyoruz. En çok bunu övmek gerek. Bugünkü oyuncular son zaman az oynadı. Alex, Fredi, Sasha, Emre Çolak olsun hepsi takıma istediğimiz katkıyı veriyor. Her oyuncuyu tebrik ediyorum. Eksiğimiz çoktu ama yine takım olarak sahaya çıktık. Hedefimiz galibiyetti bunu bu takımla aldık, o yüzden takımı tebrik etmek gerek. Atabey girdi, bu sene çok az maç oynadı ama gösterdiği mücadeleye saygı duyuyorum. Biz ekip olarak, en çok buna seviniyoruz."



Sözer, Youssouf Ndayishimiye'nin sakatlığının sorulması üzerine ise "Şu ana kadar haber alamadık. Üst bölgede zorluk çekti. Yarın kontrol edip haber vereceğiz." yanıtını verdi.



Erdinç Sözer takımın hedefleriyle ilgili, "Zirveyi istiyoruz. Konya ikinci, onları yendik, çok az puan farkı kaldı. Maçta maç hedefimiz var. Birinci olabilirsek birinci, ikinci olabilirsek ikinci, bunu her maç gösteriyoruz." şeklinde konuştu.





