Erdinç Sözer: 'Farklı bir maç olacak'

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında perşembe İzlanda ekibi Breidablik'e konuk olacak Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, deplasmandan güzel bir sonuçla ayrılıp İstanbul'daki rövanş maçına avantajlı çıkmak istediklerini söyledi.



Erdinç Sözer, takımın orta saha oyuncularından Serdar Gürler ile maçın oynanacağı Kopavogsvöllur Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceklerini aktaran Sözer, "Netanya'ya karşı çok güzel bir sınav atlattık. Şimdi Breidablik'e karşı oynayacağız. Ligin lideri, 15 maç yapmış, oyun sistemi belli, takım kuvvetli, yüksek bir pas oyunu ve hücum oynuyor. Biz hazırlandık. Sentetik sahada oynayacağız. Şartlar farklı. Hava durumu İstanbul'a benzemiyor. Son idmanımızı yapacağız. İnşallah güzel bir maç yapıp, kendi sahamızda da güzel bir sonuçla tur atlarız. Maçtan maça düşünüyoruz. Haftaya lig de başlıyor. Şu an yalnızca bu maça odaklandık. Kendi sahamızda bir maçımız daha var. Ondan sonra üçüncü turu düşünmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Takımdaki eksik oyuncularla ilgili bilgi veren Erdinç Sözer, "İki oyuncumuz yok. Nacer Chadli ve hastalık durumundan Berkay kadroda değil. Ancak bu maça çok odaklıyız. Maçtan maça hızlı bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. O yüzden maçtan maça düşünüyoruz." şeklinde konuştu.



İkinci turda eledikleri Maccabi Netanya'ya göre farklı oyun anlayışına sahip bir rakiple oynayacaklarının altını çizen Sözer, "Çok farklı bir maç bizi bekleyecek. Netanya çok baskılı, çok sert oynayan bir takımdı. Bizim için çok güzel bir sınavdı ve o sınavı atlattık. Yarın modern futbol oynayan bir takımla karşılaşacağız. Kadromuza, oyun sistemimize, pas oyunumuza güveniyoruz. Yarın bunu sahaya yansıtıp, maçı kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Gürler: "Dersimize çok iyi çalıştık, rakibi iyi analiz ettik"



Medipol Başakşehirli oyuncu Serdar Gürler, önemli bir maça çıkacaklarının bilincinde olduklarını vurgulayarak, "15 maç oynamış lider bir takıma karşı oynayacağız. Dersimize çok iyi çalıştık, rakibi iyi analiz ettik. Kendi oyunumuzu oynarsak, iyi sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum. Kadromuz güçlü, Netanya maçı sonrası moral ve motivasyonumuz en yüksek seviyede. Kendi oyunumuzu sergilersek, iyi bir sonuçla İstanbul'a döneceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Serdar, "Rakip klasik İzlanda takımlarından biraz daha farklı bir oyun anlayışına sahip. Pas oyununu seviyorlar. Bu sizin için avantaj olabilir mi?" sorusuna ise "Her maç zordur. Avrupa maçı daha da zordur. Hava şartları, geldiğimiz ülke, 4 gün önce İsrail'deydik hava sıcaktı, burada soğuk. Bunlar bahane değil tabii. Biz profesyonel futbolcuyuz. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Değişik bir futbol oynuyorlar. İşimizi kolaylaştıracak demeyelim de Netanya maçının ilk maçı İstanbul'da oynadığımız gibi oynarsak, benim yine söyleyeceğim buradan mutlu ayrılacağımız. Sakatlarımız var ama kadromuz geniş. Bu nedenle problem yaşayacağımızı düşünmüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.





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