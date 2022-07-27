Erdinç Sözer: 'Çok iyi hazırlandık'

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında perşembe deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi.



Sözer, turuncu-lacivertli takımın kalecisi Volkan Babacan ile maçın oynanacağı Netanya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Maccabi Netanya ile oynadıkları ve berabere kaldıkları ilk maçın "çok sert, çok hızlı ve çok yoğun" geçtiğini belirten Sözer, "Yine iki takımı çok motive, çok hırslı, çok hedefli bekliyoruz. Netanya, kuvvetli bir takım. Ama biz de kuvvetli bir takımız. Son maçta bunu gördük. Çok erken bir gol yemiştik. O gole 90 dakika içinde karşılık vererek beraberliği getirebildik. Yine beklediğimiz hızlı, yoğun maça biz çok iyi hazırlandık. İki takım için de çok önemli olacak. Ona göre hazırlandık." diye konuştu.



Sözer, belinden sakatlık yaşayan Cezayirli stoperleri Ahmed Touba dışında tam kadro sahaya çıkacaklarını paylaşarak, "Biz çok hedefliyiz. Kendi oyunumuzu her zaman hangi takım olursa olsun, oyun felsefemizi, pas oyunumuzu, sert de olsa sahaya yansıtmaya çalışacağız. Bu oyunumuzla galibiyet almak ve turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Maccabi Netanya'nın önceki maçlarını analiz ettiklerini aktaran Sözer, rakiplerinin "agresif oyun tarzına" saygı duyduklarını vurgulayarak, "Biz de kendi felsefemizle en iyi oyunumuzu sahaya yansıtıp tur atlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Sözer, oyuncu olarak da Avrupa lig maçları tecrübe ettiğini çok enerjik dolu bir maç beklediklerini paylaşarak takımının ikinci tur şansını yüzde 50 olarak değerlendirdi.



Turuncu-lacivertli ekibin kalecisi Volkan Babacan, İstanbul'daki ilk maçta beklemedikleri şekilde 1-0 geriye düştüklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Sonrasında hem oyun bilgimiz, oyun geçmişimiz ve sahaya yansıtma düzenimiz olduğu için 90 dakika boyunca, açıkçası galibiyeti kaçırdık. Zorlu bir maç olacağını biliyoruz. Kendi oyun stilimizi sahaya yansıttığımız zaman onların mücadelesine de aynı mücadeleyle cevap verdiğimiz zaman bir üst tura çıkacağımıza inanıyorum."





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