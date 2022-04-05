Erdinç Sözer: 'Bu maça çok değer verdik'

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, iyi bir oyunla galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözer, "Maçı kesinlikle kazanmak istedik. Son 4 maç galibiyet alamadık. Bu maça çok değer verdik. Sonuçtan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmada çok pozisyon kaçırdıklarını anlatan Erdinç Sözer, şunları kaydetti:
"Kenarlardan Deniz ve Trezeguet ile geldik, başka pozisyonları da değerlendiremedik. Aleksic'in attığı golle maçı kazandık. Goller bulup daha rahat edebilirdik. İkinci üçüncü golü atabilirdik. 5-6 pozisyon direkten döndü, Atabey iki üç pozisyon yakaladı. Maçı daha rahat bitirebilirdik. Bizim savunmayı da tebrik etmek gerek. Bu maçı 1-0 gol yemeden bitirebildik. Kaleci bir sürü pozisyonu kurtardı. Devamlı çalışıyoruz. Önemli olan çok pozisyon yakalamak. Milli arayı güzel değerlendirdik Antalya'da. Çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah böyle oyunlara devam ederiz."
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözer, "Maçı kesinlikle kazanmak istedik. Son 4 maç galibiyet alamadık. Bu maça çok değer verdik. Sonuçtan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmada çok pozisyon kaçırdıklarını anlatan Erdinç Sözer, şunları kaydetti:
"Kenarlardan Deniz ve Trezeguet ile geldik, başka pozisyonları da değerlendiremedik. Aleksic'in attığı golle maçı kazandık. Goller bulup daha rahat edebilirdik. İkinci üçüncü golü atabilirdik. 5-6 pozisyon direkten döndü, Atabey iki üç pozisyon yakaladı. Maçı daha rahat bitirebilirdik. Bizim savunmayı da tebrik etmek gerek. Bu maçı 1-0 gol yemeden bitirebildik. Kaleci bir sürü pozisyonu kurtardı. Devamlı çalışıyoruz. Önemli olan çok pozisyon yakalamak. Milli arayı güzel değerlendirdik Antalya'da. Çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah böyle oyunlara devam ederiz."