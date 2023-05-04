Erdinç Sözer: 'Bu kupa Avrupa'ya kapı açıyor'

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında MKE Ankaragücü'nü sahasında 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Çok önemli bir galibiyet aldıklarını ancak turu daha geçmediklerini ifade eden Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, "Çok önemli bir maçtı. Bu kupada finali kazanırsanız Avrupa'ya bir yol açıyor. İki takım da çok istedi. Biz maça çok iyi başladık. 3'üncü dakikada bir gol attık, ofsayttan verilmedi. Maçın kontrolü bizdeydi, Ahmed'in bir hatasından kırmızı kart gördük. 2'nci devrede baskılı oynayan bir takıma karşı çok mücadele ettik. Oyuna aldığımız oyuncularla pozisyon yaratmaya çalıştık. Güzel bir golle maçı kazandık. Daha tur atlamadık, 2'nci bir maç var. Bu maçı avantajla bitirmek önemliydi. Bütün takımı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Stefano Okaka'nın durumuyla ilgili gelen bir soruya ise Sözer, "Okaka 1 haftadır takımla çalışıyor. İdmanlarda yer alıyor. Gelecek maçlar için bize bir opsiyon sunuyor" şeklinde cevap verdi.