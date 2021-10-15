Erdinç Sözer: "Beşiktaş'ın baskısı yüksek, galibiyeti değerli"

Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, teknik ekip olarak ilk maçlarında Beşiktaş'ı 3-2 yenmelerinin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Erdinç Sözer: 'Beşiktaş'ın baskısı yüksek, galibiyeti değerli'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2021 22:38
Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Beşiktaş'ı 3-2 yendikleri maçın ardından konuştu.

Önemli bir zafer kazandıklarını kaydeden teknik adam, "Çok zor olacağını biliyorduk, elimizden gelen her şeyi takım verdi. Topu tutmaya, savunmaya, oynamaya takımı hazırladık ve bunu çok iyi yaptık. Takım beklediğimizi karşıladı. Beşiktaş'ın baskısı yüksek, galibiyet çok değerli" dedi.

Eski günlere dönüp dönmedikleri sorulan antrenör, "O ruhu taşımak istiyoruz, o ruhu hocamız Emre taşıyor. O ruhu vermek istiyoruz. Daha dominant, daha topa sahip olarak oynamak istiyoruz. Bu bir başlangıç. Bu galibiyet bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.