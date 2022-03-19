Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.



Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, şu sözleri sarf etti.



Rakibin ilk yarıya çok güzel başladığını, birinci golü verdikleri mücadeleyi değerlendirerek bulduğunu ifade eden Sözer, şunları kaydetti:

"İlk devre çok zayıf oynadık. İkili mücadeleleri kaybettik. Baskı yedik. İkinci devre farklı bir Başakşehir çıktı sahaya. Daha net, daha hızlı, daha istekli, motiveli. İlk 5-6 dakikada beraberliği yakaladık. Devam ettik. İkinci golü atmayı hedefledik. Bir kontra ataktan top kaybettik. Adana Demirspor ikinci golü attı. Komple 90 dakikaya bakarsak iki devrede de Adana Demirspor kuvvetli, istekli oynadı. Galibiyetini tebrik etmek lazım."

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