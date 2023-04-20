Erdinç Sözer: "2-0'ı bulsak maç bitecekti"

Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erdinç Sözer: '2-0'ı bulsak maç bitecekti'
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20 Nisan 2023 00:04
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, ikinci golü bulamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sözer, bekledikleri gibi bir maç geçtiğini belirtti.

Maçı kazanabilecek fırsatları yakaladıklarını aktaran Sözler, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'yi iyi analiz etmiş, iyi hazırlanmıştık. Elimizdeki mevcut oyuncularla 70 dakika güzel bir maç yaptık. Öne geçtik, 2-0'ı bulabilirdik. Orada maç bitecekti ama o golü bulamadık. Son 10 dakikada ve uzatmada hatalar golleri yersin. Bunu kendimize yazmamız gerekiyor. Oyuncularımız iyi mücadele verdi ama hatalarımız cezalandırıldı. Çizgi üstünde aynı şekilde 2 gol yedik. Bu bizi çok üzdü. 70. dakikada yediğimiz kırmızı kartı hak etmediğimizi düşünüyorum."

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