Erdenay ve Yıldızoğlu, tekerlekli sandalyede kozlarını paylaştı

HARUN ERDENAY: "TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANMAK AYRI BİR KABİLİYET"

AYLİN YILDIZOĞLU: "BÜYÜK İŞ BAŞARIYORLAR"

Mersin'de düzenlenen Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali kapsamında eski milli basketbolcular Harun Erdenay ve Aylin Yıldızoğlu'nun da forma giydiği takımlar, tekerlekli sandalyede kozlarını paylaştı. Hava atışını Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz yaptığı Edip Buran Spor Salonu'nda 15'er dakikalık iki periyot halinde oynanan maç büyük çekişmeye sahne oldu. Erdenay'ın forma giydiği Mersin Engelliler Sanat ve Spor Kulübü, Aylin Yıldızoğlu'nun takımı Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 36-22 mağlup etti.Sporculara kupa ve madalyaları Kocamaz tarafından verilirken, maç sonu duygu ve düşüncelerini dile getiren Harun Erdenay, "Basketbolcu olduğum için oyuna aşinayım ama tekerlekli sandalyeyi kullanmak gerçekten çok güç. O ayrı bir kabiliyet gerektiriyor. Hem oyun oynamak hem tekerlekli sandalyeyi kullanmak daha da güç. Böyle bir festivalde yer almak ve basketbol oynamak çok zevkli. Bu festivali duyunca çok mutlu oldum. Engelli arkadaşlarımız için bu tür festivallerin yapılması, onların toplum içerisinde bilinirliliğinin arttırılması çok önemli" dedi.Engellilere destek verilmesi ve onlar için yapılan organizasyonların artması gerektiğini belirten Aylin Yıldızoğlu, "Maç çok güzeldi ve çok keyifliydi ama basketbolcu olmama rağmen çok zorlandım. Arkadaşlarımız gerçekten çok büyük iş başarıyorlar. Onlarla basket maçı oynamak çok keyifliydi. Çünkü inanılmaz pozitifler. Onlar maç esnasında düştüklerinde kalkamayacaklar diye hemen yardım etmek istedim ama her şeyin üstesinden çok iyi geliyorlar. Engellilerimize ne kadar destek verebilirsek o kadar iyi. Böyle festivallerin artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.