Erden Timur: "Yabancı sayısı serbest olsun"

Galatasaray AŞ Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantıda yabancı sayısının serbest olmasını istedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erden Timur: 'Yabancı sayısı serbest olsun'
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12 Mayıs 2023 23:36
Son güncelleme 12 Mayıs 2023 23:56
Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği cuma günü yabancı kuralı için toplantıda bir araya geldi.

Galatasaray, bu toplantıda yabancı oyuncu sayısının serbest bırakılmasını istedi.

Galatasaray adına toplantıda söz alan Erden Timur, "Yabancı oyuncu sayısının serbest kalmasını istiyoruz. Dünyanın tüm ülkelerinde yabancı sayısı serbest. Marka değerini yükseltmek için, kadroları, kadro içindeki rekabeti ve gelecek yabancılarla ligin rekabetini arttırmamız, kaliteli hale getirmemiz gerekiyor. Bu sayede gelirlerimiz artacak. İyi futbolcuyu seyretmeye birçok futbolsever gelecek. Kalitemiz artacak, kalitemiz artınca, gelirlerimiz artacak. Serbest bırakın, sahadaki 11 oyuncumuza karışmayın." sözlerini kullandı.

Sabah'ın haberine göre, toplantıda mevcut 14 yabancı (8+3) kuralının bir yıl daha devam etmesi kararı çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı oyuncu sayısı için kararı pazartesi veya salı günü açıklayacak.

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