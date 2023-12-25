Erden Timur ve Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk, flaş bir transfer açıklaması yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erden Timur ve Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
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25 Aralık 2023 12:46
Son güncelleme 25 Aralık 2023 12:57
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, flaş bir transfer açıklamasında bulundu.

Timur, Levent Tüzemen'in Galatasaray'ın devre arası 'çilekleri' var mı? sorusuna yanıt verdi.

Erden Timur yaptığı açıklamada, "Yok. Biz konuşmuyoruz. Yok. Çok umut vermemek lazım. Bir takımımız var. İmkanlar ölçüsünde olursa... Ancak, çok umut vermemek lazım. Okan Hoca bu tarafa bakmıyor, (gülerek) demek ki istemiyor." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'TAN DA AÇIKLAMA

Okan Buruk ise yaptığı açıklamada, "Transfer biraz geç başlayacak. Oraya kadar düşüneceğiz. Elimizdeki oyuncuları da kullanmak istiyoruz. Birçok oyuncum var. Öncelikle onlardan faydalanmak isterim. Herkes kadrosunu güçlendirmek isteyecek. En mantıklı, en doğru şekilde bunu yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

"MALİYET VAR"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise yaptığı açıklamada, "Maliyet var. Transferlerin mümkün olduğu kadar, sonuçlanana kadar deşifre olmaması lazım. Transferler bitince biz size açıklarız." dedi.

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