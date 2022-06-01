Erden Timur'un konuşması gündemi salladı!

Galatasaray'a verdiği destekle sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Erden Timur, yaptığı konuşmayla gündeme oturdu.



Timur'un "Galatasaray dışında hiçbir şeyin tarafı olamazsın. Söz konusu Galatasaray ise zordan kaçamazsın. Aza razı olmazsın, az ile yetinmezsin. Sen tanımadan sevdiğimsin. Sıra arkadaşımsın. Türkiye'sin, Avrupa'sın, sarıyla kırmızısın. Hep vardın, daima olacaksın" sözleri en çok konuşulanlar arasındaydı.



Başarılı iş adamı, 11 Haziran'da yapılacak olan seçimde adaylığını açıkladığı Dursun Özbek yönetiminde Sportif A.Ş'de görev alacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ