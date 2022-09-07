Erden Timur'un hakem isyanı

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararlarıyla tepki topladığı maçın devre arasında protokol tribününde Erden Timur'un isyan ettiği ortaya çıktı.



Locasından maçı izleyen Timur'un, hakemin tartışmalı kararlarıyla ortamın gerilmesi üzerine devre arasında TFF Başkanı Büyükekşi'nin yanına gidip, hakemin art niyetli ve kasıtlı davrandığını söylediği öğrenildi.



Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta 36'da Gomis ile eşitliği sağladı, ancak 45. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Sarı kırmızılılar, 90+1'de bulduğu golle mücadeleyi 2-1 kazandı. EMBEDVIDEO_71857





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