Erden Timur, Tavares için görüşme yaptı!

Galatasaray'da sol bek arayışları sürüyor.
Leipzig'e Angelino için teklif yapan ve beklemeye çekilen sarı-kırmızılıların boş durmadığı öğrenildi. Cimbom, bir süredir gündemde tutulan Nuno Tavares için gizli bir görüşme daha yaptığı ortaya çıktı.
Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'un Londra'da girişimlerde bulunduğu bildirildi. Timur, Boey'e talip olan Arsenal'dan Tavares'i istedi. Marsilya'da kiralık geçirdiği geçen sezon 31 maçta 6 gol atan 23 yaşındaki futbolcunun durumu soruldu.
Galatasaray, Tavares'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Portekizli futbolcunun Arsenal ile 2025'e kadar bonservisi bulunuyor.
Leipzig'e Angelino için teklif yapan ve beklemeye çekilen sarı-kırmızılıların boş durmadığı öğrenildi. Cimbom, bir süredir gündemde tutulan Nuno Tavares için gizli bir görüşme daha yaptığı ortaya çıktı.
Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'un Londra'da girişimlerde bulunduğu bildirildi. Timur, Boey'e talip olan Arsenal'dan Tavares'i istedi. Marsilya'da kiralık geçirdiği geçen sezon 31 maçta 6 gol atan 23 yaşındaki futbolcunun durumu soruldu.
Galatasaray, Tavares'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Portekizli futbolcunun Arsenal ile 2025'e kadar bonservisi bulunuyor.