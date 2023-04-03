Erden Timur, soyunma odasına inip müjdeyi verdi!

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un, Adana Demirspor galibiyeti sonrasında soyunma odasına girdiği öğrenildi.



Timur'un, alınan 3 puandan dolayı bir hayli memnun olduğu öğrenilirken, oyuncuları ve teknik ekibi de özel olarak kutladığı bilgisine ulaşıldı.



Futbolculara ve teknik heyete teşekkürlerini ileten Timur, "Çok kritik bir maçı geride bırakmayı başardık. Şampiyonluk yolunda birbirinden kritik galibiyetler aldınız. Son olarak da bu maçın üstesinden gelmeyi başardınız. Yolumuz, şampiyonluk yolu. Bu yolda hepinize güveniyorum" ifadelerini kullandı.



Müjdeyi verdi



Bu arada Timur, galibiyet nedeniyle oyunculara prim müjdesi de verdi. Bu doğrultuda gelen son haberlere göre tüm takımda toplam 5 milyon TL'lik bir prim dağıtılacağı ortaya çıktı.





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