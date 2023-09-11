Erden Timur son noktayı koyuyor: Salih Özcan

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takımın daha önce teklifte bulunduğu Salih Özcan için yeniden devreye girdiği öğrenildi.
BU HAFTA GÖRÜŞME VAR
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un bu hafta için Dortmund ile görüşeceği öğrenildi. Timur'un, yapılacak görüşmede olumlu ya da olumsuz bir şekilde bu transfere son noktayı koymak istediği öğrenildi.
G.SARAY'A SICAK BAKIYOR
Milli futbolcunun Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı, yapılacak görüşmeden çıkacak sonucu beklediği öğrenildi.
Teknik Direktör Okan Buruk'un da yerli olması nedeniyle Salih Özcan ismine onay verdiği ifade ediliyor. Güncel verilere göre 13 milyon Euro değer biçilen 25 yaşındaki orta sahanın Dortmund ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.
BU HAFTA GÖRÜŞME VAR
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un bu hafta için Dortmund ile görüşeceği öğrenildi. Timur'un, yapılacak görüşmede olumlu ya da olumsuz bir şekilde bu transfere son noktayı koymak istediği öğrenildi.
G.SARAY'A SICAK BAKIYOR
Milli futbolcunun Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı, yapılacak görüşmeden çıkacak sonucu beklediği öğrenildi.
Teknik Direktör Okan Buruk'un da yerli olması nedeniyle Salih Özcan ismine onay verdiği ifade ediliyor. Güncel verilere göre 13 milyon Euro değer biçilen 25 yaşındaki orta sahanın Dortmund ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.