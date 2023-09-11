Erden Timur son noktayı koyuyor: Salih Özcan

Galatasaray Salih için kulübü Dortmund ile bu hafta son kez görüşecek. Yapılacak görüşmede bu transfere olumlu ya da olumsuz son noktanın koyulması bekleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Erden Timur son noktayı koyuyor: Salih Özcan
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11 Eylül 2023 10:42
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takımın daha önce teklifte bulunduğu Salih Özcan için yeniden devreye girdiği öğrenildi.

BU HAFTA GÖRÜŞME VAR

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un bu hafta için Dortmund ile görüşeceği öğrenildi. Timur'un, yapılacak görüşmede olumlu ya da olumsuz bir şekilde bu transfere son noktayı koymak istediği öğrenildi.

G.SARAY'A SICAK BAKIYOR

Milli futbolcunun Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı, yapılacak görüşmeden çıkacak sonucu beklediği öğrenildi.

Teknik Direktör Okan Buruk'un da yerli olması nedeniyle Salih Özcan ismine onay verdiği ifade ediliyor. Güncel verilere göre 13 milyon Euro değer biçilen 25 yaşındaki orta sahanın Dortmund ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek. 

 
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