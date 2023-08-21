Erden Timur rahatsızlandı, Dursun Özbek konuştu!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 2-0 kazandıkları Trabzonspor maçından sonra gece 01.30'da açıklamalar yapmasının perde arkası ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın patronunun, zorlu mücadeleden hemen sonra Rams Park'tan ayrıldığı ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'u arayarak, "Hakem çok kötü bir maç yönetti. Birinin çıkıp konuşması lazım" dediği ama Timur'un rahatsızlığının üzerine planın değiştiği öğrenildi. Özbek bu gelişmenin ardından stada geri dönüp kendi açıklama yaptı.
Özbek şu ifadeleri kullandı: "73 yaşındayım. Yaklaşık 50 senedir de maçların hepsine gidiyorum. Böyle bir hakem faciası hiç görmedim. Hatırımda hiç böyle bir şey yok. Lütfen maçı dikkatle izleyin. Hareketleri, sarı kartları, verilmeyen penaltıları dile getirin. Belli ki daha sezonun başında birileri işi sıkı tutuyor. Buraya dünya kadar yıldız getiriyoruz. Güzel futbol göstermek istiyoruz. Futbolun güzelliği içinde böyle bir hakem çıkıyor, ince ince bizi doğramak için elinden geleni yapıyor."
Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica'nın Trezeguet'nin sakatlandığı pozisyonda sarı kart bile çıkmamasını örnek göstererek yorumlarına devam eden Başkan Özbek, "Biz lehimize olanı çal, aleyhimize olanı çalma demiyoruz. Çalmadıysa orada da hata yapmıştır. Trabzonspor aleyhine yapıldıysa o da büyük bir hata" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı takımın patronunun, zorlu mücadeleden hemen sonra Rams Park'tan ayrıldığı ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'u arayarak, "Hakem çok kötü bir maç yönetti. Birinin çıkıp konuşması lazım" dediği ama Timur'un rahatsızlığının üzerine planın değiştiği öğrenildi. Özbek bu gelişmenin ardından stada geri dönüp kendi açıklama yaptı.
Özbek şu ifadeleri kullandı: "73 yaşındayım. Yaklaşık 50 senedir de maçların hepsine gidiyorum. Böyle bir hakem faciası hiç görmedim. Hatırımda hiç böyle bir şey yok. Lütfen maçı dikkatle izleyin. Hareketleri, sarı kartları, verilmeyen penaltıları dile getirin. Belli ki daha sezonun başında birileri işi sıkı tutuyor. Buraya dünya kadar yıldız getiriyoruz. Güzel futbol göstermek istiyoruz. Futbolun güzelliği içinde böyle bir hakem çıkıyor, ince ince bizi doğramak için elinden geleni yapıyor."
Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica'nın Trezeguet'nin sakatlandığı pozisyonda sarı kart bile çıkmamasını örnek göstererek yorumlarına devam eden Başkan Özbek, "Biz lehimize olanı çal, aleyhimize olanı çalma demiyoruz. Çalmadıysa orada da hata yapmıştır. Trabzonspor aleyhine yapıldıysa o da büyük bir hata" ifadelerini kullandı.