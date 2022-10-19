Erden Timur konuşacak!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur basın toplansı düzenleyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erden Timur konuşacak!
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19 Ekim 2022 16:12
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur basın toplansı gerçekleştirecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Erden Timur, 20 Ekim 2022 Perşembe günü saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gündeme dair basın açıklaması yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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