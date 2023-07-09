Erden Timur: ''Kamada gündemimize hiç gelmedi''

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Avusturya kampında transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; EPA
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Erden Timur: ''Kamada gündemimize hiç gelmedi''
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09 Temmuz 2023 18:04
Son güncelleme 09 Temmuz 2023 18:13
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılıların transfer gündemi hakkında açıklamalar yaptı.

Timur, Paredes ve Icardi için görüşmelerin devam ettiğini belirtirken adı Galatasaray ile anılan bazı futbolculara da değindi.

Bonservisi elinde bulunan Japon futbolcu Daichi Kamada'nın adı bir süredir sarı-kırmızılı ekip ile geçiriyordu. 

Buna karşın Erden Timur bu transfer hakkında, ''Daichi Kamada gündemimize hiç gelmedi. Aynısı Tielemans'a da oldu'' ifadelerini kullandı.

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