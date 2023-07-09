Erden Timur: ''Kamada gündemimize hiç gelmedi''

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılıların transfer gündemi hakkında açıklamalar yaptı.
Timur, Paredes ve Icardi için görüşmelerin devam ettiğini belirtirken adı Galatasaray ile anılan bazı futbolculara da değindi.
Bonservisi elinde bulunan Japon futbolcu Daichi Kamada'nın adı bir süredir sarı-kırmızılı ekip ile geçiriyordu.
Buna karşın Erden Timur bu transfer hakkında, ''Daichi Kamada gündemimize hiç gelmedi. Aynısı Tielemans'a da oldu'' ifadelerini kullandı.
Timur, Paredes ve Icardi için görüşmelerin devam ettiğini belirtirken adı Galatasaray ile anılan bazı futbolculara da değindi.
Bonservisi elinde bulunan Japon futbolcu Daichi Kamada'nın adı bir süredir sarı-kırmızılı ekip ile geçiriyordu.
Buna karşın Erden Timur bu transfer hakkında, ''Daichi Kamada gündemimize hiç gelmedi. Aynısı Tielemans'a da oldu'' ifadelerini kullandı.