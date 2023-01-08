Galatasaray'da derbiye gidip gitmeyeceği merak edilen isimlerden biri olan Erden Timur, Kadıköy'e gidiyor.



Sarı-kırmızılı idareci, takım otobüsüyle birlikte Fenerbahçe deplasmanına hareket etti.



Galatasaray, Fenerbahçe'den derbi öncesi 15+1 (başkan) kişilik kontenjana ek olarak toplam 30 kişilik bir yer istemişti. Sarı-kırmızılılar, bu talebine ezeli rakibinden olumlu geri dönüş alamamıştı.





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