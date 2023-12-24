Erden Timur: "İnşallah biz hak ederiz"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kadıköy deplasmanına giden taraftarlarla bir araya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erden Timur: 'İnşallah biz hak ederiz'
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24 Aralık 2023 15:28
Son güncelleme 24 Aralık 2023 16:09
Galatasaray taraftarı, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yapılacak Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e gitti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, güvenlik aramasının ardından İETT'ye ait otobüslere bindirildi.

Ülker Stadı'nda karşılaşmayı izleyecek 2 bin 79 konuk takım taraftarı, toplu halde Kadıköy'e hareket etti.

Son olarak 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında 23 Şubat 2020'de yapılan derbiye giden taraftarlar, bugünkü karşılaşmada da takımlarının yanında olacak. Taraftarlar, 3 yıl 10 aylık aranın ardından Kadıköy deplasmanına gidiyor.

Erden Timur'a büyük ilgi

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kadıköy deplasmanına giden taraftarlarla bir araya geldi.

Stada girişi sırasında yol kenarında durdurduğu aracından inen Timur, sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgi gösterisiyle karşılandı. Taraftarlar, sarıldıkları Erden Timur'a sevgi ve güvenlerini dile getirdi.

AA muhabirine derbiyle ilgili açıklama yapan Timur, "Hak eden biz olalım. İnşallah hak eden kazansın." dedi.



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