Erden Timur ikna etti, ayrılmadılar!

Galatasaray'da Erden Timur'un, yeni sezon öncesinde takımdan ayrılma niyetinde olan ve birçok kulüpten transfer teklifi alan Nelsson ve Boey'i takımda kalmaya ikna ettiği aktarıldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Erden Timur ikna etti, ayrılmadılar!
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05 Eylül 2023 08:58
Dış transferde birbirinden kritik hamleler yapan Galatasaray'ın, iç transferde de hayli zor günleri geride bıraktığı ortaya çıktı.

Özellikle Nelsson ve Boey'ye gelen transfer tekliflerinin oyuncularda ciddi anlamda kafa karışıklığı yarattığı, kulüple görüşmeler yaptıkları öğrenildi.

İki oyuncuyu ikna eden ismin ise Erden Timur olduğu belirtildi.

Timur, Nelsson ve Boey'den 1 sezon daha kalıp, Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlarını parlatarak çok daha yüksek rakamlar karşılığında Avrupa'ya transfer olmalarını istedi.





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