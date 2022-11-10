Erden Timur: 'Hoca isterse transfer yaparız!'

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, taraftara transfer için mesaj verdi.



Galatasaray'ın yıldızlarının çok olduğunu vurgulayan Timur, "Bundan daha fazla yıldız olur mu bilmiyorum. Galatasaray'ın son 15 yılında hep iki yıldız alınmış. Bu defa sayı 5'in, 6'nın üzerinde." dedi.



Timur, "Takviye gereken noktalar olur ise transfer sezonunda yaparız, hocamızın kararına bağlı. Malum başkanım da değindi. Futbolun maddi durumu belli. Bu dönemde taraftarı yıldız beklentisine sokmak da yanlış olur" diye konuştu.





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