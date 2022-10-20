Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Timur, tartışmalı pozisyonlarla ilgili olarak flaş bir çağrıda bulundu.



"FUTBOL İÇİN ADALET OLACAK"



Erden Timur, "Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak. 'Futbol için adalet' olacak programın konusu. Tüm haksızlığa uğrayan takımlara burası açık olacak. Haksızlığa uğrayan her kulüp için birlikte mücadele etmeye varız" ifadesini kullandı.



"TÜM MECRALARDA YAYINLANACAK"



Kulüp televizyonunda herkese yer verebileceklerini ifade eden Galatasaraylı yönetici, "Gelip herkes, istediğini orada konuşacak. Kasıtlı yanlışlar, gün yüzüne çıkarılacak. Konuşmakta zorluk çekenlerin konularını aktıracağız. Sadece GS TV'de değil, tüm dijital mecralarda yayınlayacağız" diye konuştu.



"İKİ POZİSYONU DA SÖYLEDİK"



Öz eleştiri yaptıklarını ve ayrıcalık beklemediklerini de ifade eden Timur, "Abdülkerim'in pozisyonunu söylerken, Ross'un pozisyonunu da söyledik. Buna devam edeceğiz. Hep birlikte olursak, kararlılıkla sonuç alacağız. Bu iş ancak böyle çözülür. Herkes için adalet, herkes için eşitlik. Türk futbolunun gelişmesi için başka yol yok. Biz yola çıktık, ne gerekiyorsa... Boyunsa, boyun... Ne gerekiyorsa vereceğiz. Bu bir savaş değil. Ancak öyle görenlere sesleniyoruz, korkun! Çünkü bu savaş istediğiniz gibi sonuçlanmayacak!" diyerek sözlerini tamamladı.





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