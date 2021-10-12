Erden Timur: 'Galatasaray Nef'in hedefi 3-5 yıl içinde EuroLeague'

Galatasaray Nef basketbol takımının sponsoru ve sarı kırmızılı kulübün stadyumunun yeni isim sponsoru olan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, basın toplantısında soruları yanıtladı.



Galatasaray'ın EuroLeague vizyonu olup olmadığına dair gelen soruya Erden Timur, "EuroLeague vizyonu şu şekilde; aslında 3 ila 5 yıl arasında Galatasaray'ın yeri EuroLeague." dedi.



Projelerine dair detayları paylaşan Timur, "Burada sürdürülebilir bir gelirle yer almak gerekir. Basketbol, futbol gibi değil. Gelir gider dengesi daha iyi değerlendirilirse futbolun yönetilme şansı var. Basketbolda gelir çok çok az. Basketbol AŞ vizyonu vardı başkanın ve yönetimin. Çok çok değerli. Basketbol AŞ oluştuktan sonra farklı yerlerden gelir kazandırarak EuroLeague'e gitme vizyonumuz var." açıklamasını yaptı.



"EUROLEAGUE YÜKSELİYOR"



Erden Timur, "EuroLeague sürekli yükseliyor. Galatasaray'ın isminin tüm dünyaya duyurmanın futbola nazaran daha az bütçeyle yapma yoludur EuroLeague. Bu vizyon için yönetime ve başkana da teşekkür ediyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



