Erden Timur, Fred transferi için Manchester'a gitti

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Fred transferi için Manchester'a gitti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Erden Timur, Fred transferi için Manchester'a gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Temmuz 2023 19:02
Son güncelleme 26 Temmuz 2023 19:04
Zaha transferiyle transferde gaza basan Galatasaray'ın Fred transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Fred transferi için saat 18:00'da özel uçakla Manchester'a gitti.

Gündüz planlanan İtalya seyahati iptal edilen Erden Timur saat 18:00'da Fred transferi için Manchester'a hareket etti.

GEÇEN SEZON 56 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın gündemindeki Fred geride kalan sezonda Manchester United'da tam 56 maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asistle 12 gole katkı verdi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery