Erden Timur: 'Dominguez'in bölgesine çok adayımız var'

Galatasaray'ın orta saha transferi için adı geçen isimlerden Nicolas Dominguez'le ilgili Erden Timur "O bölgede daha birçok aday var" sözlerini kullandı.
Timur yaptığı açıklamada transfer haberlerinin basına sızmasının imza sürecine zarar verdiğini belirterek Nicolas Dominguez ismiyle ilgili çıkan manşetlere şu cevabı verdi:
"Emin olmayan bir şeyin verilmemesi lazım. Şu oyuncuyla 10 milyona imzaladık desem, 20 milyon çıksa istifa etmem gerekir. Paranın ne olduğunu bilmiyorum. Haber kaçırılmaması gerekiyor ama işi o kadar dağıtıyor ki... Futbola çok zarar veriyoruz. En az yüzde 30 tüm maliyetleri artıyor. Bundan alınganlık gösteren kulüpler, oyuncusunu satmıyor. Haberin sizin yaptırdığınızı düşünüyorum. O bölgede daha birçok aday var."
Timur yaptığı açıklamada transfer haberlerinin basına sızmasının imza sürecine zarar verdiğini belirterek Nicolas Dominguez ismiyle ilgili çıkan manşetlere şu cevabı verdi:
"Emin olmayan bir şeyin verilmemesi lazım. Şu oyuncuyla 10 milyona imzaladık desem, 20 milyon çıksa istifa etmem gerekir. Paranın ne olduğunu bilmiyorum. Haber kaçırılmaması gerekiyor ama işi o kadar dağıtıyor ki... Futbola çok zarar veriyoruz. En az yüzde 30 tüm maliyetleri artıyor. Bundan alınganlık gösteren kulüpler, oyuncusunu satmıyor. Haberin sizin yaptırdığınızı düşünüyorum. O bölgede daha birçok aday var."