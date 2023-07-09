Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu.
Erden Timur yaptığı açıklamada, "Nicolo Zaniolo'yu yüksek bir rakam gelmezse satmayacağız." dedi.
Timur ayrıca, "Zaniolo burada mutlu ama hayalindeki kulüp gelip aklını karıştırırsa o ayrı bir şey. Biz de oyuncuyla anlaşıp bonservisini düşürmesini istiyoruz. Bunlar normal bir şey." ifadelerini kullandı.
Erden Timur yaptığı açıklamada, "Nicolo Zaniolo'yu yüksek bir rakam gelmezse satmayacağız." dedi.
Timur ayrıca, "Zaniolo burada mutlu ama hayalindeki kulüp gelip aklını karıştırırsa o ayrı bir şey. Biz de oyuncuyla anlaşıp bonservisini düşürmesini istiyoruz. Bunlar normal bir şey." ifadelerini kullandı.