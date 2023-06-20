Erden Timur'dan yeni Icardi hamlesi! Kimlik gönderdi

Transferde görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetimi diğer taraftan da takımda kalmasını istediği Mauro Icardi için bastırıyor.
ICARDI İSİMLİ MİNİĞİN KİMLİĞİNİ GÖNDERDİ
Icardi'ye yıllık 7.5 milyon Euro öneren Cimbom, Suudi Arabistan'dan gelen 25 milyon euroluk teklife karşın Arjantinli yıldız futbolcudan vazgeçmiş değil.
Bir Galatasaray taraftarının, oğlunun adını Icardi koyması üzerine Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur minik bebeğin kimliğini Arjantinli yıldıza gönderdi.
"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE GÖREMEZSİN"
Mesajında "Bunu dünyanın hiçbir yerinde göremezsin. Galatasaray seni, sen Galatasaray'ı çok sevdin" diyerek bu transferi olumlu sonuçlandırma girişimlerine devam etti.
ICARDI İSİMLİ MİNİĞİN KİMLİĞİNİ GÖNDERDİ
Icardi'ye yıllık 7.5 milyon Euro öneren Cimbom, Suudi Arabistan'dan gelen 25 milyon euroluk teklife karşın Arjantinli yıldız futbolcudan vazgeçmiş değil.
Bir Galatasaray taraftarının, oğlunun adını Icardi koyması üzerine Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur minik bebeğin kimliğini Arjantinli yıldıza gönderdi.
"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE GÖREMEZSİN"
Mesajında "Bunu dünyanın hiçbir yerinde göremezsin. Galatasaray seni, sen Galatasaray'ı çok sevdin" diyerek bu transferi olumlu sonuçlandırma girişimlerine devam etti.
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