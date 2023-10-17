Erden Timur'dan yayıncı kuruluş tepkisi!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, canlı yayında konuştu.
Yayıncı kuruluşla ilgili konuşan Timur, "Yayıncı kuruluş konusundaki tartışmalara çok ışık tutan bir konu... Fenerbahçe-Beşiktaş maçının devre arasında, yayıncı kuruluşta program yapan sunucusu, maçın yönetmenini aramış mıdır? Arda Güler'in penaltı pozisyonuyla ilgili yeterli açıyı gösterip göstermediği açısından tartışma yaşanmış mıdır? Bu durum yayıncı kuruluş açısından bir tartışma mıdır? Bu kişiler görevine devam ediyorlar mı?" dedi.
Erden Timur, sözlerine, "Telif atıyor yayıncı kuruluş. Raporlanması lazım, bazı pozisyonlarda kamuoyu algısı oluşana kadar telif atılmıyor. Bazılarına ise yarım saat içinde telif atıyorlar!" şeklinde devam etti.
Galatasaraylı yönetici son olarak, "Hakkın olmayan bir görüntüyü vermen doğru değil tabii ancak mesela bizim lehimize, başkasının aleyhine olan bir şeye ne kadar sürede telif atılıyor? Yayıncı kuruluş bunu raporlasın, yoksa biz raporlarız." diye konuştu.
Yayıncı kuruluşla ilgili konuşan Timur, "Yayıncı kuruluş konusundaki tartışmalara çok ışık tutan bir konu... Fenerbahçe-Beşiktaş maçının devre arasında, yayıncı kuruluşta program yapan sunucusu, maçın yönetmenini aramış mıdır? Arda Güler'in penaltı pozisyonuyla ilgili yeterli açıyı gösterip göstermediği açısından tartışma yaşanmış mıdır? Bu durum yayıncı kuruluş açısından bir tartışma mıdır? Bu kişiler görevine devam ediyorlar mı?" dedi.
Erden Timur, sözlerine, "Telif atıyor yayıncı kuruluş. Raporlanması lazım, bazı pozisyonlarda kamuoyu algısı oluşana kadar telif atılmıyor. Bazılarına ise yarım saat içinde telif atıyorlar!" şeklinde devam etti.
Galatasaraylı yönetici son olarak, "Hakkın olmayan bir görüntüyü vermen doğru değil tabii ancak mesela bizim lehimize, başkasının aleyhine olan bir şeye ne kadar sürede telif atılıyor? Yayıncı kuruluş bunu raporlasın, yoksa biz raporlarız." diye konuştu.