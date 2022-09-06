Erden Timur'dan transfer açıklaması

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Gaziantep FK sonrası açıklama yaparken transfer konusuna da değindi. Transferde adı geçen Mauro Icardi ve Kaan Ayhan'ın sorulması üzerine Timur, "Transferlerle ilgili bir şey söyleyemem ama bir kaç gün içinde hepsi gelmiş olacak. Rakiplerimizden 3 ay geride başladık seçimden dolayı. Ne kadar para koyarsanız koyun, FFP diye bir şey var. Çok iyi oyuncular almak zorundayız. 5 büyük ligden teklif alan ve yanılmayacağımız nitelikte oyuncular almalıyız. Geçen sene zor geçti, 13. bitirdik. Takımı revize etmeliyiz ve bunu FFP'ye dikkat ederek yapmalıyız. Transfer sayısını söylemeyeceğim, herkes görecek. Transferler çarşamba ve perşembe günü gelecek." diye konuştu.





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