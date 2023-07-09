Erden Timur'dan Szymanski için itiraf

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Sebastian Szymanski ile ilgili bir itirafta bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Erden Timur'dan Szymanski için itiraf
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09 Temmuz 2023 18:04
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Avusturya kampında basın mensuplarına konuştu.

Erden Timur, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Sebastian Szymanski ile görüştüklerini söyledi.

Erden Timur'un açıklaması şu şekilde;

"Szymanski ile ilgilendik, görüşmemiz de oldu. Maaş skalası var. Değerli bir oyuncu ama maaş konusunda belli bir şeyin üzerine çıkamıyoruz. Bizim 8 numaraya şu an daha ağırlık vermemiz gerektiği için şu anda daha dengeli ilerliyoruz. İyi bir oyuncu ama belli bir maaş düzeyimiz var. Onun üstüne çıkamayız."

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