Erden Timur'dan Szymanski için itiraf

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Avusturya kampında basın mensuplarına konuştu.
Erden Timur, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Sebastian Szymanski ile görüştüklerini söyledi.
Erden Timur'un açıklaması şu şekilde;
"Szymanski ile ilgilendik, görüşmemiz de oldu. Maaş skalası var. Değerli bir oyuncu ama maaş konusunda belli bir şeyin üzerine çıkamıyoruz. Bizim 8 numaraya şu an daha ağırlık vermemiz gerektiği için şu anda daha dengeli ilerliyoruz. İyi bir oyuncu ama belli bir maaş düzeyimiz var. Onun üstüne çıkamayız."
Erden Timur, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Sebastian Szymanski ile görüştüklerini söyledi.
Erden Timur'un açıklaması şu şekilde;
"Szymanski ile ilgilendik, görüşmemiz de oldu. Maaş skalası var. Değerli bir oyuncu ama maaş konusunda belli bir şeyin üzerine çıkamıyoruz. Bizim 8 numaraya şu an daha ağırlık vermemiz gerektiği için şu anda daha dengeli ilerliyoruz. İyi bir oyuncu ama belli bir maaş düzeyimiz var. Onun üstüne çıkamayız."