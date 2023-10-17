Erden Timur'dan Szymanski, Fred ve Rashica cevabı!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Transfer konusunda konuşan Timur, "Sebastian Szymanski, Fred, Milot Rashica iyi oyuncular. Wilfried Zaha ve Tete'yi aldık, ben çıkıp 'Rakibin elinden aldık' demedim. Rakiplerimiz neler neler dedi. Muhataplarımızdan birini aradım. Nicolo Zaniolo'da da bunu yaşadık." dedi.
Erden Timur, ayrıca, "Transfer döneminde bizim harcama limitimiz yoktu. Bunu arttırmak için Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız gerekiyordu. Bu paranın 3'te 2'si transfere ekleniyordu. O para gelene kadar oyuncuları bekletmek durumundaydık. Bunu oyunculara söyleyemezdik. Szymanski'yi kiralayabilirdik. Bonservisiyle gitmek istiyordu, orada başka şeyler de oldu." sözlerini sarf etti.
Transfer konusunda konuşan Timur, "Sebastian Szymanski, Fred, Milot Rashica iyi oyuncular. Wilfried Zaha ve Tete'yi aldık, ben çıkıp 'Rakibin elinden aldık' demedim. Rakiplerimiz neler neler dedi. Muhataplarımızdan birini aradım. Nicolo Zaniolo'da da bunu yaşadık." dedi.
Erden Timur, ayrıca, "Transfer döneminde bizim harcama limitimiz yoktu. Bunu arttırmak için Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız gerekiyordu. Bu paranın 3'te 2'si transfere ekleniyordu. O para gelene kadar oyuncuları bekletmek durumundaydık. Bunu oyunculara söyleyemezdik. Szymanski'yi kiralayabilirdik. Bonservisiyle gitmek istiyordu, orada başka şeyler de oldu." sözlerini sarf etti.