Erden Timur'dan Sacha Boey için transfer açıklaması!

Galatasaray'da sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, son dönemde atı dünya devleriyle anılan Sacha Boey için açıklama yaptı.

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Erden Timur'dan Sacha Boey için transfer açıklaması!
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12 Ocak 2024 17:02
Galatasaray'da sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, son dönemde atı dünya devleriyle anılan Sacha Boey için konuştu.

Erden Timur yaptığı açıklamada, "Sacha Boey bu hafta idmanda olacak. Satış gibi bir şey yok." dedi.

Timur ayrıca, "En ufak bir boşlukta manipülasyon üretiliyor. "Yok böyle bir teklif' mi diyelim. Bazen bazı şeyleri transfer döneminde bırakmak gerekiyor, bunun faydaları da oluyor." ifadelerini kullandı.

Sacha Boey'in adı son dönemde PSG, Chelsea, Arsenal gibi dev takımlarla anılıyordu.

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