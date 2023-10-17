Erden Timur'dan Ronaldo sözleri

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, canlı yayında Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erden Timur'dan Ronaldo sözleri
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17 Ekim 2023 21:29
Son güncelleme 17 Ekim 2023 21:48
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, A Spor canlı yayınında konuştu.

Erden Timur, canlı yayında Cristiano Ronaldo için de açıklama yaptı.

Erden Timur, "Her yıldız ismin akıllara gelmesi, toplumun özgüvenini arttırıyor. Cristiano Ronaldo ile yemek yemedim. Aracı kanalı ile fikrini sordum." dedi.

Erden Timur ayrıca, "Bir yıldıza gittiğimizde 'Alamazsak, yıpratırlar' düşüncesi bizde yok. Ronaldo'ya haber yolladık ve öyle bir şey düşünmediği yönünde cevap geldi. O rakamları zaten biz veremeyiz. Burada farklı gelirleri olur, burada ek gelirler yaratırız gibi... Lionel Messi, Inter Miami ile öyle bir şey yaptı. Burası 80 milyonluk ülke. Ronaldo burada çok fazla gelir elde edebilirdi. Kafasını karıştırabilir miyiz diye düşündük ama olmadı." sözlerini sarf etti.

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