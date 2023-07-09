Erden Timur'dan Rashica açıklaması!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Milot Rashica'nın transferi için konuştu.



Timur, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Kosovalı futbolcu için istenen bonservis bedelini düşürmek istediklerini söyledi.



Erden Timur, şu sözleri kullandı;



"Rashica, Galatasaray'ı çok istiyor ama bonservis konusu biraz yüksek. 23 yaşındaki oyuncuya 10 milyon euro verirsiniz, Angelino, Szymanski gibi... Belli yaştaki oyuncular için rakamı düşürmemiz lazım."



