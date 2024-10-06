Erden Timur'dan maç sonu açıklama: "İnşallah!"

Galatasaray'ın eski idarecisi Erden Timur, Alanyaspor maçı sonrası kısa bir demeç verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erden Timur'dan maç sonu açıklama: 'İnşallah!'
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06 Ekim 2024 21:15
Galatasaray'ın eski idarecisi Erden Timur, sarı kırmızılı takımın Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından kısa bir açıklama yaptı.

Erden Timur, maç sonu Ekol TV mikrofonlarına, "Herkes sahip çıksın takıma. İnşallah çok iyi gidecek her şey." açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın son iki sezonda kazandığı şampiyonluklarda önemli katkısı bulunan Erden Timur, fikir ayrılıkları nedeniyle yeni dönemde görev almamıştı.

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