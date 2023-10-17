Erden Timur'dan isim isim sözleşme açıklaması!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, iç transfer konusunda isim isim açıklamalarda bulundu.
Timur, "Abdülkerim Bardakcı ile yeni görüşmeye başlayacağız. Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını adil bir duruma getirmek gerekiyor. Abdülkerim'in de böyle bir talebi yokken, biz yapıyoruz. Sacha Boey'in menajeri ile görüşüyoruz, önümüzdeki hafta yeniden gelecek. Sacha Boey'in bir rakam beklentisi var. Galatasaray için bir değer. Kariyerini yurt dışında sürdürmek istiyor. Avrupa'da maaşı ödenebilecek seviyede bir şey olmalı, yoksa satışı olmaz. Fernando Muslera ile öyle bir şey gündeme gelmedi. Futbolla ilgili planları var. Sezon sonuna doğru bakacağız. Çocukları orada okuyor, burada yaşıyor. Nando, Galatasaray'ın önemli figürü. Ayrılacaksa, kolay bir süreç değil. dedi.
Erden Timur, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarla gündeme damga vuran ve sözleşmesini uzatmayacağını söyleyen Victor Nelsson için de, "Victor Nelsson ile yeni sözleşme için konuştuk ve anlaştık. Yedek kalmayı kabullenmemek güzel bir şey. Açıklamalarında çeviriye de bakmak lazım. Bizde bunlar olmuyor ama tak tak konuşmak güzel. Oynamak istediği için sözleşme uzatmamayı düşünüyor. Ancak 2 yıllık kontratı var" dedi.
Erden Timur, Nelsson'un çıkış maddesiyle ilgili gelen soruya da, "Victor Nelsson'un çıkış maddesi var. 25 Milyon euro." cevabını verdi.
OKAN BURUK'UN SÖZLEŞMESİ
Öte yandan Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk'un kontratı için, "Okan Buruk'un opsiyonu kullanıldı. Maaş artışıyla ilgili son aşamadayız. Aşağı yukarı anlaştık, sona geldik. Bu yıllık bir sözleşme. Seçim var, hocamız da 'Böyle olması daha iyi' dedi." diye konuştu.
Timur, "Abdülkerim Bardakcı ile yeni görüşmeye başlayacağız. Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını adil bir duruma getirmek gerekiyor. Abdülkerim'in de böyle bir talebi yokken, biz yapıyoruz. Sacha Boey'in menajeri ile görüşüyoruz, önümüzdeki hafta yeniden gelecek. Sacha Boey'in bir rakam beklentisi var. Galatasaray için bir değer. Kariyerini yurt dışında sürdürmek istiyor. Avrupa'da maaşı ödenebilecek seviyede bir şey olmalı, yoksa satışı olmaz. Fernando Muslera ile öyle bir şey gündeme gelmedi. Futbolla ilgili planları var. Sezon sonuna doğru bakacağız. Çocukları orada okuyor, burada yaşıyor. Nando, Galatasaray'ın önemli figürü. Ayrılacaksa, kolay bir süreç değil. dedi.
Erden Timur, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarla gündeme damga vuran ve sözleşmesini uzatmayacağını söyleyen Victor Nelsson için de, "Victor Nelsson ile yeni sözleşme için konuştuk ve anlaştık. Yedek kalmayı kabullenmemek güzel bir şey. Açıklamalarında çeviriye de bakmak lazım. Bizde bunlar olmuyor ama tak tak konuşmak güzel. Oynamak istediği için sözleşme uzatmamayı düşünüyor. Ancak 2 yıllık kontratı var" dedi.
Erden Timur, Nelsson'un çıkış maddesiyle ilgili gelen soruya da, "Victor Nelsson'un çıkış maddesi var. 25 Milyon euro." cevabını verdi.
OKAN BURUK'UN SÖZLEŞMESİ
Öte yandan Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk'un kontratı için, "Okan Buruk'un opsiyonu kullanıldı. Maaş artışıyla ilgili son aşamadayız. Aşağı yukarı anlaştık, sona geldik. Bu yıllık bir sözleşme. Seçim var, hocamız da 'Böyle olması daha iyi' dedi." diye konuştu.