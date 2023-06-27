Erden Timur'dan Iheanacho için temas

İngiltere'de bulunan Erden Timur'un, santrforda görev yapan Kelechi Iheanacho için temaslarda bulunacağı öne sürüldü.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Roma ve Beşiktaş'la birlikte bu transfer için harekete geçmiş durumda.
Haberlere göre küme düşen Leicester City'den ayrılmaya açık olan Iheanacho, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma katılma fikrini cazip bulabilir.
Leicester City ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek Nijeryalı oyuncuyu uygun bir bonservisle renklerine bağlamak istediği belirtildi.
Iheanacho'nun 4,5 milyon Euro'luk yıllık ücretinin bu transfer görüşmelerin ağırdan ilerlemesine neden olduğu da kaydedildi.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Roma ve Beşiktaş'la birlikte bu transfer için harekete geçmiş durumda.
Haberlere göre küme düşen Leicester City'den ayrılmaya açık olan Iheanacho, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma katılma fikrini cazip bulabilir.
Leicester City ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek Nijeryalı oyuncuyu uygun bir bonservisle renklerine bağlamak istediği belirtildi.
Iheanacho'nun 4,5 milyon Euro'luk yıllık ücretinin bu transfer görüşmelerin ağırdan ilerlemesine neden olduğu da kaydedildi.
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