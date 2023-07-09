Erden Timur'dan forvet transferi açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, forvet transferiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erden Timur'dan forvet transferi açıklaması
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09 Temmuz 2023 17:45
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erden Timur, forvet transferi için şu sözleri kullandı;

"Forvete alacak oyuncu buluyorsunuz ama önce Mauro var. İlk önce onu bitirmeniz gerekiyor. Birini getirdiğinizde diğerinin gelme ihtimali daha da zorlaşıyor. Tanımadığınız bir oyuncuyu ikna etmek bu konuda kolay değil"

"İkinci forvet almamız lazım. Icardi ile ikili oynayabilecek bir forvet bakıyoruz. Icardi olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Icardi'nin gelişine göre ikinci forvete bakıyoruz. Icardi'nin gelmesi belli olmadan ikinci forveti almayacağız."

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