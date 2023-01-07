Erden Timur'dan derbi kararı!

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe derbisine gitmeme kararı aldı.



ÖZBEK İSTEDİ, REDDEDİLDİ



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a mektup yazarak 24 kişilik yer talep etti ancak Fenerbahçe yönetimi bu talebi reddetti.



Galatasaray yönetim kurulu 15 kişi ile derbide tribünde yerini alacak. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ise tribünde olmayacak.



Derbi günü yönetim, NEF Stadı'ndan hareket edecek otobüs ile polis eşliğinde Ülker Stadı'na gidecek.



ALİ KOÇ TEŞEKKÜR ETMİŞTİ



Galatasaray ile Beşiktaş arasında NEF Stadı'da oynanan derbiyi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'ın başkanlık locasından izlemişti.



Sarı kırmızılı yönetimin özel olarak ağırladığı ve başkanlık locasından yer ayırdığı Jesus için Ali Koç'tan Galatasaray'a teşekkür telefonu gitmişti.



Başkan Dursun Özbek'i arayan Koç, derbide Jesus'a gösterilen misafirperverlikten ötürü şükranlarını iletmişti. [TV100]





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