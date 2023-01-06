Erden Timur'dan büyük yatırım!

Belçika 3. Lig temsilcisi Olympic Charleroi'ye Erden Timur'dan büyük bir yatırım geldi.
Erden Timur, Olympic Charleroi ile görüşmelerde bulunmak için Belçika'ya gitti ve gerekli anlaşmalar imzalandı. Olympic Charleroi'den yapılan açıklamada, Erden Timur'un tesislere ve altyapıya büyük bir yatırım yapacağı öğrenildi. Öte yandan Türk iş insanının, Charleroi'nin stadyumunu da yenileyeceği belirtildi.
Olympic Charleroi'den yapılan açıklamada, Galatasaray ile iş birliği yapılacağı kaydedildi. Galatasaray ile Olympic Charleroi arasındaki anlaşmanın finansal ve sportif yönden olacağı vurgulandı.
Mohamed Dahmane'den yapılan açıklamada, "Projemizin Erden Timur ve Galatasaray'ın dikkatini çekmesi benim için bir onur ve tüm Olympic Charleroi ailesi için büyük bir şans. Futbol vizyonu ilham verici olan, aklı başında ve ileri görüşlü bir insan bizi keşfetti" ifadelerini kullandı.
Erden Timur'un "Charleroi fırsatlarla dolu bir şehir" dediği belirtildi.
Erden Timur, Olympic Charleroi ile görüşmelerde bulunmak için Belçika'ya gitti ve gerekli anlaşmalar imzalandı. Olympic Charleroi'den yapılan açıklamada, Erden Timur'un tesislere ve altyapıya büyük bir yatırım yapacağı öğrenildi. Öte yandan Türk iş insanının, Charleroi'nin stadyumunu da yenileyeceği belirtildi.
Olympic Charleroi'den yapılan açıklamada, Galatasaray ile iş birliği yapılacağı kaydedildi. Galatasaray ile Olympic Charleroi arasındaki anlaşmanın finansal ve sportif yönden olacağı vurgulandı.
Mohamed Dahmane'den yapılan açıklamada, "Projemizin Erden Timur ve Galatasaray'ın dikkatini çekmesi benim için bir onur ve tüm Olympic Charleroi ailesi için büyük bir şans. Futbol vizyonu ilham verici olan, aklı başında ve ileri görüşlü bir insan bizi keşfetti" ifadelerini kullandı.
Erden Timur'un "Charleroi fırsatlarla dolu bir şehir" dediği belirtildi.