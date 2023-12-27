Erden Timur'dan Angelino için kritik açıklama

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray Sportif A.Ş. Başkenvekili Erden Timur, Angelino'nun sarı kırmızılı takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Erden Timur'dan Angelino için kritik açıklama
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27 Aralık 2023 07:44
Son güncelleme 27 Aralık 2023 07:55
Galatasaray ile 19 maça çıkan ve zorunlu satın alma opsiyonu olan 20 maç öncesinde frene basılan Angelino için Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Leipzig'i işaret etti.

Oyuncunun iyi bir karaktere sahip olduğunu ancak G.Saray'ın da kendi durumuna göre adım atmak zorunda olduğunu belirten Timur, "Angelino'nun durumu aslında şu an bizden daha çok, kulübü Leipzig ile ilgili bir konu. Net bir şey söylemek mümkün değil. Leipzig ile görüşmelerimiz sürüyor. Devre arasında takımda kalıp kalmayacağı belli olacak, netlik kazanacak" yorumunu yaptı.

G.SARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray forması altında 19 maçta sahaya çıkan Angelino 1 gol attı ve 1 asist yaptı.



ANGELINO'NUN PAYLAŞIMI

Galatasaray'da Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarının kadrolarında yer almayan Angelino pazartesi gecesi geç saatlerde içinde çocuğunun da bulunduğu uçaktan fotoğraf paylaştı.

Galatasaray taraftarları sosyal medyada Angelino'nun yaptığı paylaşımı ayrılık olarak yorumladı.

Angelino'nun paylaşımı şu şekilde:



 

 

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