ile 19 maça çıkan ve zorunlu satın alma opsiyonu olan 20 maç öncesinde frene basılaniçin Sportif A.Ş. Başkan Vekili'i işaret etti.Oyuncunun iyi bir karaktere sahip olduğunu ancak G.Saray'ın da kendi durumuna göre adım atmak zorunda olduğunu belirten Timur," yorumunu yaptı.Galatasaray forması altında 19 maçta sahaya çıkan Angelino 1 gol attı ve 1 asist yaptı.Galatasaray'da Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarının kadrolarında yer almayan Angelino pazartesi gecesi geç saatlerde içinde çocuğunun da bulunduğu uçaktan fotoğraf paylaştı.Galatasaray taraftarları sosyal medyada Angelino'nun yaptığı paylaşımı ayrılık olarak yorumladı.Angelino'nun paylaşımı şu şekilde: