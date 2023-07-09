Erden Timur'dan Angelino açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Transfer için konuşan Timur, gündemde yer alan Angelino sorusuna yanıt verdi.
Erden Timur, Angelino transferi için şu sözleri kullandı;
"Angelino ile bir noktaya geldik. Kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Angelino pozisyonunun Avrupa'daki en önemli oyuncularından birisi. Böyle olması transferi zorlaştırıyor, kulübüyle anlaşmaya çalışıyoruz."
Transfer için konuşan Timur, gündemde yer alan Angelino sorusuna yanıt verdi.
Erden Timur, Angelino transferi için şu sözleri kullandı;
"Angelino ile bir noktaya geldik. Kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Angelino pozisyonunun Avrupa'daki en önemli oyuncularından birisi. Böyle olması transferi zorlaştırıyor, kulübüyle anlaşmaya çalışıyoruz."