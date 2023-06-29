Erden Timur'dan Ali Koç'a cevap!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Erden Timur'dan Ali Koç'a cevap!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2023 12:13
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Sabah Gazetesi'nden Levent Tüzemen'e, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri hakkında konuştu.

Daha önce "Ligi bitirtmeyiz! Elimizde belgeler var, lig bitince açıklayacağız" sözleri hakkında konuşan Erden Timur, belge ve bilgilere dayalı açıklamalarını yapacağını vurguladı.

Erden Timur, Levent Tüzemen'e yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Şu seçimler bitsin, o Florya projesinde neler döndüğünü bir anlatalım" söylemine de cevap verdi.

Sarı-kırmızılı yönetici "Bir projenin böyle bir töhmet altında bırakılmaması, muhakkak açıklanması gerekiyor. Camia doğru bir projeyle ilgili itham altında bırakılıyor. Biz devletin malını satarak bir proje yapmıyoruz. Mecidiyeköy'deki arsa bizim tapulu malımızdı ve geçmişte bunu eski başkanımız Alp Yalman aldı. Biz Florya'daki boş arazileri 1 milyar 85 milyon + KDV'ye satın aldık." ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery